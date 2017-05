Die britische Investmentbank Barclays hat Innogy angesichts der Spekulationen über einen möglichen Anteilsverkauf durch den Mutterkonzern RWE an dessen französischen Konkurrenten Engie auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Er glaube weiterhin an erhebliche politische Hürden, schrieb Analyst Mark Lewis in einer Studie vom Montag. Die jüngste Kursentwicklung bei den beteiligten Unternehmen zeige, dass ein solches Geschäft vor allem zu Lasten der Franzosen gehe. Auch unter dem neuen Präsidenten Macron sei die Unterstützung durch die Regierung nicht offensichtlich./tih/ajx

ISIN: DE000A2AADD2