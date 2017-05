Die Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung über 217 Mio CHF läuft vom 29. Mai bis zum 9. Juni, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Der Zeichnungspreis belaufe sich auf 128,84 CHF pro Anteil. Bestehende Anteilseigener können für zwei alte Anteile einen neuen zeichnen, wie es heisst. Die Kotierung des Fund an der SIX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...