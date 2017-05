Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD kann ihre Wahlkampfvorschläge für ein neues Renten- und Steuerkonzept erst in ein paar Wochen vorlegen. Man wolle beide Konzepte "sehr sorgfältig rechnen", erklärte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin. Das Rentenkonzept werde eher fertig sein als das Steuerkonzept, sagte sie. Ob beide Papiere zum SPD-Bundesparteitag am 25. Juni in Dortmund fertig sein werden, ließ Barley auf Nachfrage offen. Bei dem Parteitag soll das Wahlprogramm der SPD von den Delegierten beschlossen werden.

Barley konnte nach einer Sitzung des Parteivorstandes zum Bereich Steuern nur Grundsätzliches mitteilen. "Wir werden ein wirklich umfassendes Steuerkonzept vorlegen", erklärte die Generalsekretärin. Bei kleinen und mittleren Einkommen wolle die SPD Entlastungen vornehmen. Dies solle über Steuern gehen, aber nicht nur, weil gerade kleine Einkommen von Steuererleichterungen kaum profitieren könnten.

Ohne Gebühr in die Kita

Barley verwies dabei auf die Pläne der SPD, flächendeckend eine Gebührenfreiheit von der Kita bis hin zur Hochschule einzuführen. Davon würden die meisten Familien mehr profitieren als von ein paar Euro an Steuererleichterungen, meinte Barley. Wie die Gebührenbefreiung gegenfinanziert werden soll, konnte Barley nicht sagen. Außerdem versprach Barley eine Senkung des Spitzensteuersatzes.

Drei Bereiche des Wahlprogramms konnte Barley schon nennen. Zum einen die Bildung, bei der die SPD das Kooperationsverbot des Bundes mit den Ländern abschaffen will, damit der Bund besser Investitionen anschieben kann. Zweites will die SPD Familien besser unterstützen, wie Barley sagte. Dazu brauche es einen Mix "aus mehr Zeit, mehr Geld und mehr Infrastruktur". Drittes wollen die Sozialdemokraten den ländlichen Raum aufwerten. Dies bedeute vor allem schnelles Internet, sagte Barley. Bis 2025 sollen deshalb nach den Vorstellungen der SPD 90 Prozent aller Haushalte mit Glasfaser versorgt sein.

Die Beratungen des Parteivorstands über das Wahlprogramm im Willy-Brandt-Haus wurden von einem Bombenalarm unterbrochen. Die SPD-Parteizentrale wurde kurzzeitig evakuiert, ein verdächtiger Gegenstand erwies sich letztendlich als harmlos.

