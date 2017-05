Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Exzentrisch, hochverschuldet, vielleicht gar kaufsüchtig: Ob Johnny Depp als extravaganter Kunsthändler Charlie Mortdecai viel Schauspiel-Einsatz zeigen muss, sei dahingestellt. Sein Faible für Blondinen beweist er allemal: Gwyneth Paltrow spielt die Ehefrau an der Seite des schnurrbarttragenden Aristokraten. Außerdem versammelt Regisseur David Koepp ("Das geheime Fenster") in seiner schrägen Krimikomödie Ewan McGregor, Paul Bettany, Jeff Goldblum und Olivia Munn vor der Kamera - und schickt sie auf der Jagd nach einem Goya-Gemälde um die ganze Welt. ProSieben zeigt "Mortdecai - Der Teilzeitgauner" am Sonntag, 28. Mai 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Ein turbulent-komisches Abenteuer für Teilzeit- und andere Gauner! ... Neue Paraderolle für Johnny Depp in einer schrägen Action-Komödie mit coolem internationalem Spitzencast." Kino.de



Fakten:



* Die Krimi-Komödie ist die dritte Zusammenarbeit von Johnny Depp und Paul Bettany, nach dem bildgewaltigen Thriller "The Tourist" und der Science-Fiction-Dystopie "Transcendence".



* Regisseur David Koepp hat mit dem Thriller "Das geheime Fenster" bereits einen Film mit Johnny Depp gedreht. Zuvor zeichnete er sich vor allem als Drehbuchautor aus, der u.a. "Spider-Man" für die Verfilmung mit Tobey Maguire filmreif umschrieb und an dem Buch zu "Jurassic Park" mitwirkte.



Inhalt: Lord Mortdecais (Johhny Depp) Finanzen bestehen im Wesentlichen aus Schulden. Um den endgültigen Ruin abzuwenden, droht seine Gattin Johanna (Gwyneth Paltrow) sogar die Erbstücke der britischen Adelsfamilie zu verkaufen. Der einzige Ausweg für Mortdecai scheint der Auftrag von Inspector Martland (Ewan McGregor) zu sein: Für Königin und Vaterland - und gegen einen Finderlohn von zehn Prozent der Versicherungssumme - soll der verschuldete Aristokrat mit Hilfe seiner Kontakte in der kriminellen Kunstwelt ein gestohlenes Goya-Gemälde wiederfinden. Doch er ist nicht der Einzige, der hinter dem Kunstwerk her ist: Auch der gerissene Amerikaner Milton Krampf (Jeff Goldblum) hat seine Finger im Spiel. Mortdecais Bodyguard und Mädchen-für-alles Jock (Paul Bettany) rettet ihm in der atemberaubenden Jagd nach dem Bild mehr als einmal das Leben. Doch wer rettet die zerrüttete Ehe des Lords mit Johanna? Diese ist weder von seiner finanziellen Situation noch von seinem neuen und heiß geliebten Schnurrbart begeistert. Da wittert Inspector Martland seine Chance aufs private Glück: Er ist schon lange in Johanna verliebt ...



"Mortdecai - Der Teilzeitgauner" (OT: "Mortdecai") Am Sonntag, 28. Mai 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2015 Genre: Krimi-Komödie Regie: David Koepp



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Andrea Buchberger Tel. +49 [89] 9507-1589 Andrea.Buchberger@ProSiebenSat1.com



Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem, Dr. Oliver Merz, Filmon Zerai Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2