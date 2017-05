Frankfurt - Die Ölpreise starten mit positiven Vorzeichen in die neue Handelswoche, nachdem Brent die abgelaufene Woche mit dem größten Wochenzuwachs seit Jahresbeginn abgeschlossen hatte (+5,5%), so die Analysten der Commerzbank. Brent steige am Morgen auf 54 USD je Barrel, das höchste Niveau seit einem Monat. Der Preisanstieg sei in erster Linie auf die gesteigerte Erwartungshaltung im Vorfeld der OPEC-Sitzung an diesem Donnerstag zurückzuführen. Laut Saudi-Arabien seien alle Länder für eine Verlängerung der Produktionskürzungen um neun Monate an Bord. Ein OPEC-Gremium habe am Freitag zudem verlauten lassen, dass auch eine stärkere Kürzung als gegenwärtig diskutiert werde. Damit seien die Erwartungen an das Treffen aber bereits so weit nach oben getrieben worden, dass Enttäuschungspotenzial bestehe. Bloß eine Verlängerung der Kürzungen dürfte bestenfalls als neutral, wenn nicht gar mit Enttäuschung aufgenommen werden.

