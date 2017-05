Hamburg (ots) -



Hamburger Unternehmen unter den Top 3 Start Ups in Deutschland / Jury lobt "den weit überdurchschnittlichen Erfolg dieses einzigartigen Freizeitangebots sowie die 470 geschaffenen Arbeitsplätze".



Große Ehre für die Macher der JUMP House Trampolinparks: Die Hamburger Gründer Christoph Ahmadi (43) und Till Walz (43) wurden mit ihrem Team als "herausragendes Unternehmen" ins Finale des Deutschen Gründerpreises und damit unter die Top 3 der Deutschen Start Ups 2017 gewählt. Bereits 2016 gewann das JUMP House den Hamburger Gründerpreis - nun geht es auch ins Rennen um die nationale Auszeichnung. "Die Nominierung allein ist schon eine großartige Würdigung für uns und unser Team. Sie verdeutlicht, dass wir nicht nur für unsere Tausenden zufriedenen Gäste etwas Wertvolles geschaffen haben, sondern auch ein Unternehmen, das am Markt erfolgreich besteht und als Arbeitgeber tolle Perspektiven schafft", freut sich Christoph Ahmadi.



2014 gründeten sie mit Eigenkapital, viel Herzblut und zwei weiteren Gesellschaftern das Unternehmen JUMP House. Im Dezember desselben Jahres eröffneten sie den ersten multidisziplinären Trampolinpark des Landes in ihrer Heimat Hamburg. Damit traten die Initiatoren einen neuen Trend in der Freizeitbranche los, der aktuell seinesgleichen sucht: Weit über 100.000 Gäste besuchten das JUMP House Hamburg allein im ersten Jahr. Inzwischen gibt es bereits fünf JUMP House Trampolinparks in Deutschland (Hamburg, Berlin, Flensburg, Köln, Leipzig), darunter mit rund 4.700 Quadratmetern Gesamtfläche und gleich acht verschiedenen Aktionsbereichen den größten Trampolinpark des Landes in Leipzig. Viele weitere sind in Planung. "Ein eigenes Expansionsteam sucht, besichtigt und bewertet dafür kontinuierlich bundesweit Immobilien sowie Partner für die Eigenentwicklung von Hallen", erklärt Till Walz. Aktuell sind an den fünf Standorten und in der Zentrale in Hamburg rund 470 Mitarbeiter beschäftigt. Damit ist das JUMP House Deutscher Marktführer in dieser noch jungen Branche.



Das Erfolgsgeheimnis? "Trampolinspringen macht einfach glücklich - man sieht nur strahlende Gesichter. Und jeder kann es machen, egal ob jung oder alt, Sportler oder Anfänger, als Familie oder mit Freunden und Kollegen, für den sportlichen Ausgleich oder einfach zum Spaß", so die einfache Erklärung der Gründer.



Ein JUMP House erwartet die Besucher stets mit mehreren Tausend Quadratmetern Gesamtfläche, bis zu 140 Trampolinen verschiedener Größe und diversen Sprung- und Spaß-Attraktionen: Von riesigen Hauptfeldern mit bis zu 75 verbundenen Trampolinen, über 3D-Trampolin-Völkerballarenen, Basketballtrampoline, Schaumstoffgruben und Luftkissen zum Reinspringen, bis zu Innovationen wie einem Ninja Parcours ist für jede Herausforderung etwas dabei.



Die nächste Herausforderung wartet bereits auf die Gründer: Am 20. Juni 2017 verleihen die Initiatoren stern, Sparkassen, ZDF und Porsche im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin den Deutschen Gründerpreis. Er ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmer in Deutschland. "Natürlich sind wir aufgeregt und sehr gespannt. Wir freuen uns auf die Erfahrungen, die Beratung und Termine, die schon mit der Nominierung verbunden sind. Vor allem aber freuen wir uns für unser großartiges, junges und engagiertes Team, das für uns schon jetzt ein Gewinner ist", so Christoph Ahmadi und Till Walz.



