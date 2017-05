Ein Vierteljahrhundert Wirtschaftswachstum, hohe Lebensstandards, viele Investitionen in Bildung und Infrastruktur - doch der Australische Dollar ist auf Talfahrt. Warum, Patrick Kesselhut von der Commerzbank und ist es Zeit, short zu gehen? Nach wie vor zeige sich die hohe Abhängigkeit von China in Australien, sagt Patrick Kesselhut von der Commerzbank zu Antje Erhard: Vor allem die niedrigere Nachfrage nach Rohstoffen wie Eisenerz schüre das Misstrauen der Anleger in die chinesische Wirtschaft - mit direkten Spuren im Australischen Dollar. Für spekulativ orientierte Anleger stelle sich die Frage, short zu gehen, denn das Research der Commerzbank erwarte weiter sinkende Kurse.