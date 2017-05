WASGAU Produktions & Handels AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2017

DGAP-Ad-hoc: WASGAU Produktions & Handels AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung WASGAU Produktions & Handels AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2017 22.05.2017 / 14:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Basierend auf der bisherigen Entwicklung und besseren Erkenntnissen in Hinblick auf die voraussichtlich zu erwartende Geschäftsentwicklung in 2017 im Konzern geht der Vorstand der WASGAU Produktions & Handels AG davon aus, im Geschäftsjahr 2017 ein Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im Korridor von 10,5 bis 11,5 Mio. Euro zu erreichen und somit die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 06.12.2016 und im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2016 getätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2017 von 7,5 bis 8,5 Mio. Euro zu übertreffen.

Die des Weiteren in der Ad-hoc-Mitteilung der WASGAU Produktions & Handels AG vom 06.12.2016 getroffene Prognose, dass für das I. Halbjahr 2017 ein Konzern-EBIT von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro und für das II. Halbjahr 2017 ein Konzern-EBIT von 4,5 bis 5,0 Mio. Euro erwartet wird, wird entsprechend modifiziert.

Dabei wird nunmehr für das I. Halbjahr 2017 ein Konzern-EBIT im Korridor von 5,0 bis 5,5 Mio. Euro und für das II. Halbjahr 2017 ein Konzern-EBIT im Korridor von 5,5 bis 6,0 Mio. Euro erwartet.

Pirmasens, den 22.05.2017

WASGAU Produktions & Handels AG

Der Vorstand

