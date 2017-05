Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) -



PokerStars (https://www.pokerstars.com), eine Marke von Amaya, Inc (Nasdaq: AYA; TSX: AYA), richtet den erwartungsgemäß spannendsten Tag überhaupt in der Turniergeschichte des Online-Poker mit 1.275 Turnieren und einem garantierten Preispool von insgesamt mehr als 28 Millionen USD aus, und für Poker-Fans auf der ganzen Welt ist klar, dass man dabei sein muss.



Der Tag, der alles Bisherige in den Schatten stellt, ist Sonntag, der 21. Mai, was zeitlich mit der Hauptveranstaltung der PokerStars Spring Championship im Online-Poker (SCOOP) (https://www.pokerstars.com/scoop/) zusammenfällt. Mindestens zwei Spieler werden aus dem Wettkampf als Millionäre hervorgehen - zwei der Turniere haben einen garantierten Hauptpreis von mindestens 1 Million USD.



"Dies ist ein ganz besonderer Tag für uns und unsere Spieler, der Rekordmarken in der Geschichte des Online-Poker setzen wird", erklärt Severin Rasset, Director of Poker Innovations and Operations bei PokerStars. "Die in Aussicht gestellten enormen Preisgelder zeigen klar, dass wir die Größten und die Besten sind. Auch wir sind am Sonntag, wenn die Spieler um 28 Millionen USD konkurrieren, mit Millionen von 'winning moments' dabei".



Veranstaltungs-Highlights am Sonntag sind unter anderem:



SCOOP Main Event, 21. Mai, 14:00 Uhr (ET)



SCOOP Event-01 Phase 2, 21. Ma, 12:30 Uhr (ET)



SCOOP hat im Rahmen der Serie bis jetzt bereits 59 Millionen USD vergeben. Der SCOOP 2017 Sieger mit den höchsten Gewinnen ist aktuell 'BIack88', der 702.658,75 USD in Event 15-H D (https://www.pokerstars .com/en/blog/online/scoop/2017/scoop-2017-russias-biack88-wins-second -s-166378.shtml) der 8-Max High Roller NLHE mitnehmen konnte, während 'fityfmi' 141.972,57 USD (https://www.pokerstars.com/en/blog/2017-sco op-final-table-results.shtml) aus einem Buy-In von 215 USD in der Low-Stakes-Edition bei Event 15 eingestrichen hat.



