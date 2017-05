FRANKFURT/ZÜRICH/TOKIO (dpa-AFX) - Nach Einschätzung der Schweizer Fondsgesellschaft E.I. Sturdza lohnt sich für europäische Anleger ein Blick nach Fernost. Die Einstiegschancen in Japan seien so gut wie lange nicht mehr, hieß es am Montag bei einem Pressegespräch in Frankfurt am Main. Mitsuhiro Yuasa, Fondsmanager und Mitgründer der japanischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Rheos Capital Works, verwies dabei auf eine moderate Bewertung, die Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne und die weiterhin offenen Geldschleusen der japanischen Notenbank als Argumente für ein Engagement.

Als wichtigen Baustein seiner positiven Erwartungen sieht er die sogenannten "Abenomics", also die lockere Geld- und expansive Wirtschaftspolitik unter Premierminister Shinzo Abe. "Er hat für einen Mentalitätswandel gesorgt, der zu mehr Transparenz, einer höheren Produktivität und einer gestiegenen Profitabilität in der japanischen Wirtschaft geführt hat", sagte Yuasa, der für die Schweizer Finanzgruppe als Fondsberater aktiv ist, in Frankfurt.

Entsprechend seiner persönlichen Strategie rät er Anlegern aber nicht unbedingt zu den üblichen Standardwerte. Er empfiehlt verstärkt schnell wachsende kleine bis mittelgroße Unternehmen, die sich neben klaren Inhaberstrukturen auch durch Geschäftsmodelle und Visionen auszeichnen: Etwa Unternehmen aus dem Technologie- und IT-Bereich, die von Megatrends wie der Automatisierung profitieren.

Angesichts von mehr als 120 Millionen japanischen Einwohnern sieht er aber auch in Konsumgüterwerten mit Präsenz am Heimatmarkt eine gute Wahl, weil sie weitgehend unabhängig von Währungseffekten und weltpolitischen Einflüssen seien. Unternehmen wie Toyota oder große japanische Banken sucht man in seinen Portfolien denn auch vergebens: In der Finanzbranche mangele es derzeit an der kursentscheidenden Profitabilität. In der Autobranche wiederum setze er im Zeitalter von Elektromobilität und dem autonomen Fahren eher auf Anbieter von Dienstleistungen oder entsprechenden Komponenten./tih/mis/fbr

ISIN XC0009692440 JP9010C00002

AXC0153 2017-05-22/14:53