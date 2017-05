Exploration von hochgradigen Vorkommen in Guatemala durch Goldex

Montag, 22. Mai 2017

GOLDEX UNTERZEICHNET JOINT-VENTURE-VORVERTRAG FÜR GOLD-SILBER-KUPFER-PROJEKT IN SONORA, MEXIKO

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) ("Goldex" oder das "Unternehmen") freut sich, mitteilen zu können, dass es einen Vorvertrag (LOI) mit Mingeo International S.A De C.V. ("Verkäufer") abgeschlossen hat, um sich eine Option auf eine Beteiligung von einundfünfzig Prozent (51 %) an der Mingeo- Liegenschaft ("Liegenschaft") durch den Einsatz von USD 500.000 bis zum 30. April 2020 und weiteren USD 500.000 bis 30. April 2022 zu sichern oder um die Liegenschaft in die Produktionsphase zu bringen und bestimmte Pflichten aus dem Vorvertrag zu erfüllen. Die Liegenschaft besteht aus sechs Konzessionen mit insgesamt ca. 1947 Hektar und sie liegt in dem großen Porphyr-Gürtel von Sonora.

Hauptmerkmale des Mingeo-Projekts

Das Vorkommen liegt im Karbonatgestein des Siltsteins aus der Kreidezeit von Mural oder Morita und dem paläozoischen Karbonatsedimentit des Riftbeckens Bisbee-Cananea in Sonora.

Eine der hauptmineralisierten Strukturen besteht aus einer epithermalen Quarzader bzw. Quarzlager mit geringem Einfallen, ca. 15 bis 20 Einfall nach Nordosten und einer Dicke im Bereich von 0,5 bis ca. 3 Meter. Die Mineralisierung besteht offensichtlich aus mittelkörnig eingesprengtem Pyrit, Arsenpyrit, mit geringen Anteilen an Chalcopyrit und einem sehr geringen Anteil an Galenit. Unter den Gangerzmineralen findet man Quarz, Kalzit und Baryt. Es wird davon ausgegangen, dass die Gold- und Silberwerte mit Arsenpyrit, Chalcopyrit und Pyrit in Zusammenhang stehen.

Derzeit wurden zwei Quarzader-/-lagerstrukturen über und weiter unter der hauptmineralisierten Struktur identifiziert; diese anderen Strukturen müssen jedoch noch genauer untersucht werden. Einige dieser Strukturen verlaufen streichend zwischen 500 bis ca. 1000 Metern und weisen kleinere alte Bergbauten in Form von Gruben oder Tagesöffnungen auf. Die Adern / Lager befinden sich in verändertem Schiefergestein, das an einigen Stellen stark gebrochen bzw. Quarz-Stockwerkäderchen aufweisen kann und stellenweise Punkte mit Kupferkarbonaten enthalten kann.

Vorläufige metallurgische Tests von sieben Proben des Quartzader-/-lagermaterials wurden 2013 von Kappes, Cassiday and Associates (KCA, Reno, NV) ausgeführt, wobei im Gutachten die Rede von Erträgen von bis zu 96 % Goldgewinnung und 69 % Silbergewinnung mit Zyanid-Schüttelprüfungen ist. Bei den damals eingereichten Proben wurden keine gravimetrischen Tests durchgeführt.

Informationen bezüglich des Mingeo-Projekts in dieser Pressemitteilung basieren auf Gutachten des Eigentümers der Liegenschaft, Kappes, Cassiday and Associates, und vielen Berichten zu dem Gebiet, die aus Quellen im Internet stammen. Bei diesen Berichten handelt es sich nicht um NI43-101-Dokumente. Für den Due-Diligence-Zeitraum von Goldex beschäftigt das Unternehmen eine sachkundige Person gemäß NI43-101, um die Liegenschaft zu besuchen und zu bewerten und Proben aus der Quarzader bzw. dem Quarzlager und anderen Strukturen zu entnehmen und somit die Informationen aus dieser Pressemitteilung zu verifizieren. Falls die Informationen, die im Due-Diligence-Zeitraum gesammelt werden, zu einer positiven Bewertung führen, werden sie letztendlich verwendet, um ein technisches Gutachten gemäß NI43-101 zu erstellen.

Victor A. Jaramillo, M. Sc. (A), P. Geo., eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101, die unabhängig von dem Unternehmen ist, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Vorbereitung überwacht bzw. genehmigt. Herr Jaramillo hat über 25 Jahre Erfahrung in der Exploration und Bewertung von Edelmetall- und Kupfervorkommen. Er ist der Autor von zahlreichen technischen Gutachten und Bewertungsgutachten gemäß NI 43-101 und besitzt eine umfassende Erfahrung mit QA-/QC-Protokollen.

CHUCK ROSS, Präsident

GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Über Goldex Resources

Goldex Resources Corporation ist ein an der TSX notiertes (GDX) junges Unternehmen, das auf die Exploration von Goldfeldern in Amerika spezialisiert ist. Es wird von einem Team von erfahrenen Rohstoffexperten und einer Gruppe von herausragenden Geologen geführt. Die Operationen von Goldex umfassen prestigeträchtige, strategisch fokussierte Projekte in Guatemala und Mexiko.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.goldex.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Garantie für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit von diesem Warnhinweis abgedeckt. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments vorliegenden Umstände gemacht. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und weist die Pflicht von sich, eine in die Zukunft gerichtete Aussage zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es auf der Grundlage von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder auf sonstige Art und Weise, es sei denn, dass dies durch das geltende Wertpapierrecht vorgeschrieben wird. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln, realistisch sind, gibt es keine Garantie, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf der Wertpapiere dar, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldex Resources Corporation

2300-1177 W. Hastings Street V6E 2K3 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 669 4300 Fax: +1 604 909 4682 E-Mail: info@goldex.ca Internet: www.goldex.ca ISIN: CA3813663018 WKN: A2AEDT

Börsen: Freiverkehr in Berlin; Open Market in Frankfurt

