Bei einer klinischen Studie für das Mittel Romosozumab traten verstärkt schwere Nebenwirkungen am Herzen auf. Dies teilte Amgen am Sonntag (Ortszeit) gemeinsam mit dem belgischen Partner UCB mit. Mit einer Zulassung in den USA sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Noch 2016 war man zuversichtlich für eine rasche Zulassung ...

