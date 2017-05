Mit dem modernen Werk will der Autobauer den nächsten Schritt in der Elektrooffensive einleiten. Daimler investiert etwa 500 Millionen Euro in den Bau der zweiten Fabrik am sächsischen Standort.Daimler hat am Montag den Grundstein für sein zweites Werk zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien in Kamenz gelegt. Dafür kamen nicht nur der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), sondern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche in die Stadt. Mit dem zweiten Werk der hundertprozentigen Tochter Accumotive in Kamenz wolle der Autokonzern neue Maßstäbe ...

