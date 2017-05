Frankfurt - Nach den teilweise starken Preisanstiegen letzten Freitag starten die Metallpreise gemischt in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Während Aluminium und Kupfer leicht nachgeben würden, würden sich Zink und Blei etwas fester zeigen.Diese Woche würden die neuen Monatsdaten der International Study Groups zur Lage an verschiedenen Metallmärkten im Mittelpunkt stehen. Gegen Ende letzter Woche habe bereits die International Nickel Study Group berichtet, dass aufgrund einer deutlichen Produktionsausweitung in China im März das Angebot auf globaler Ebene die Nachfrage übertroffen habe. Im ersten Quartal habe demnach allerdings ein Angebotsdefizit von 8,1 Tsd. Tonnen bestanden, das etwas höher als im Vorjahr ausgefallen sei.

