Zürich - Die Politik Brasiliens dominiert einmal mehr die Schlagzeilen und verunsichert Investoren, so Raphael Lüscher, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets AT (ISIN LU0338548034/ WKN A0NDYC) bei Swisscanto Invest.Ein Kursrutsch am brasilianischen Aktienmarkt vergangene Woche sei die Folge auf Berichte bezüglich eines Korruptionsskandals im Zusammenhang mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras gewesen. Die aktuelle Lage sei zur Zeit noch unübersichtlich und die politische Stabilität im Land sei abhängig von weiteren Enthüllungen um diesen Korruptionsskandal, welcher auch den amtierenden Präsidenten direkt betreffe. Für die Experten sei indes bereits zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass sich nun wichtige wirtschaftliche Reformen verzögern würden. Das sei für Anleger eine unerfreuliche Entwicklung, zumal es in jüngerer Vergangenheit positive Signale im größten Land Südamerikas gegeben habe. Dennoch erscheine es den Experten in dieser Situation am besten, ruhig zu bleiben und die langfristig ausgerichteten Investitionsentscheidungen nicht aufgrund aktuell vorherrschender Nervosität an den brasilianischen Aktienmärkten in Frage zu stellen.

