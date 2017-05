Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-22 / 14:47 *XING Events bietet Neukunden Kennenlern-Aktion für verbesserte Ticketing-Software an* - Ticketing-Gebühr von 3,9 Prozent statt 5,9 Prozent - Aktion ab sofort verfügbar auf xing-events.com - Gültig für alle Events, die bis zum 31. Juli 2017 angelegt werden - TicketingManager bietet neue Features wie monatliche Auszahlung und mehrsprachigen Ticketshop München, 22. Mai 2017. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, bietet Neukunden im Rahmen einer Kennenlern-Aktion die Möglichkeit, den TicketingManager ab sofort zum Sonderpreis zu nutzen. Bis Ende Juli können Veranstalter ihre geplanten Events mit Ticketshop anlegen und zahlen für den XING TicketingManager lediglich 3,9 Prozent statt wie bisher 5,9 Prozent an Gebühren - eine optimale Gelegenheit, die Software inklusive der neuen Produktentwicklungen kennenzulernen. XING Events hat den TicketingManager, die bewährte Software für Online-Registrierung, Ticketing und Zahlungsabwicklung, zuletzt um eine Reihe attraktiver Leistungen erweitert. Dazu gehört unter anderem die monatliche Auszahlung von Ticketing-Umsätzen, die dem Veranstalter ein Höchstmaß an finanzieller Flexibilität bietet. Zudem ist der Ticketshop mittlerweile auch mehrsprachig verfügbar - dies ermöglicht einen deutlich verbesserten Kaufprozess für internationale Kunden. Veranstalter, die bisher noch nicht mit XING Events zusammenarbeiten, erhalten durch diese Aktion einen zusätzlichen Anreiz zum Testen der Software. "Unser TicketingManager ist der Beste, den wir bisher hatten", erklärt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer der XING Events GmbH. "Mit den neuen Produktentwicklungen sowie unseren bewährten Vorteilen wie der sicheren und komfortablen Zahlungsabwicklung - abgerundet durch unsere umfangreichen Beratungs- und Support-Leistungen - möchten wir uns gerne allen Veranstaltern empfehlen, die bisher noch nicht mit uns zusammengearbeitet haben. Die Kennenlern-Aktion bietet nun einen zusätzlichen Anreiz, das Produkt zu testen." Die Aktion ist bis Ende Juli auf xing-events.com [2] verfügbar. Dort können sich Neukunden kostenlos und unverbindlich registrieren. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING AG, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events über zwölf Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse antje.schwuchow@xing.com [3] Blogbeitrag: http://blog.xing-events.com [4] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-05-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 575999 2017-05-22 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=575999&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d18afbdfa4d59c232cbada9f4b2f2f5d&application_id=575999&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=575999&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=de9e8812a86043388dd4cbda69507cc8&application_id=575999&site_id=vwd&application_name=news

