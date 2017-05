Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts des Trends zur Elektromobilität verstärkt der Autokonzern Daimler seine Anstrengungen im Bereich Batterieproduktion. In den nächsten Jahren soll die Anzahl der Mitarbeiter in der Fertigung von Lithium-Ionen Batterien massiv erhöht werden. Die Tochter Accumotive werde bis Ende der Dekade über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen und damit mehr als doppelt so viele wie nach heutigem Stand, teilte Daimler anlässlich der Grundsteinlegung für die zweite Fabrik für Lithium-Ionen Batterien im sächsischen Kamenz mit.

"Die Batteriefabrik in Kamenz ist ein wichtiger Bestandteil in der Umsetzung unserer Elektrooffensive", sagte Daimler-CEO Dieter Zetsche. Für die zweite Batterieproduktion, die Mitte kommenden Jahres in Betrieb gehen soll, investiert Daimler rund 500 Millionen Euro.

Die Autobranche steht vor einem gewaltigen Umbruch. Neben der Digitalisierung und dem autonomen Fahren findet ein intensiver Wettbewerb um das große Thema Elektromobilität statt. Mit einem Durchbruch rechnen die meisten Autohersteller zwar erst Mitte des kommenden Jahrzehnts, wenn die Kosten für Batterien sinken, die Reichweiten steigen und sich die Ladeinfrastruktur verbessert hat. Bis dahin sind allerdings massive Investitionen notwendig, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Daimler will bis 2022 mehr als zehn reine Elektroautos in Serie haben. Im Jahr 2025 soll der Anteil der Elektromodelle am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz zwischen 15 und 25 Prozent liegen.

Daimler produziert in Kamenz Nahe Dresden seit einigen Jahren Lithium-Ionen-Batterien bei der Tochter Deutsche Accumotive. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Nabern im Großraum Stuttgart, wo auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt ist. Accumotive produziert neben Antriebsbatterien für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge auch Batterien für stationäre Energiespeicher.

