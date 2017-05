Mülheim an der Ruhr (ots) -



Ab sofort nimmt ALDI SÜD mit der neu gestalteten Webseite aldilino.de kleine Besucher mit auf eine multimediale Abenteuerreise. "ALDIlino Abenteuer" setzt mit coolem 3D-Design und interaktiven Spielen den Fokus auf die heutigen Anforderungen von Kindern und Jugendlichen an digitale Medien. Ausgerichtet ist die neue Webseite auf Kinder von sechs bis 12 Jahren.



Neben Unterhaltung stehen dabei vor allem Entdecken und Ausprobieren im Vordergrund. In bunten Welten wie Dschungel, Meer und Stadt können die Nutzer in interaktiven Spielen ihr Können und Wissen beweisen. Ein virtuelles Labor animiert clevere Wissenschaftler zum Experimentieren und zum Basteln. Leckere kindgerechte Rezepte laden zum Nachkochen für Freunde und Familie ein.



"Durch diese Inhalte möchten wir unseren kleinen Kunden eine kindergerechte Unterhaltung bieten. ALDIlino Abenteuer vermittelt auf spielerische, interaktive Weise lehrreiches Wissen und verbindet die Bedürfnisse unserer jüngeren Zielgruppe im medialen Zeitalter mit einem digitalen Erlebnis", erklärt Sandra Sibylle Schoofs, Marketing Director bei ALDI SÜD.



Kindermarke ALDIlino wird weiter ausgebaut



Bereits 2015 startete die Unternehmensgruppe ALDI SÜD mit der Kindermarke ALDIlino ein Rahmenkonzept speziell für Kinder, das regelmäßig mit besonderen Angeboten und Aktionen für Aufmerksamkeit sorgte. Auch auf der neuen Webseite werden die kleinen Besucher von den drei fiktiven Charakteren Anna, Tim und ihrem Opa Paul begleitet. Die drei waren bereits zuvor die Gesichter von ALDIlino, erscheinen nun aber in einem ganz neuen, modernen Look. Unterstützung erhalten die drei ab sofort von Kater Al Katzino. Regelmäßige Besuche lohnen sich: Auch künftig wird die Webseite immer wieder neue Inhalte anbieten.



Entwickelt wurde ALDIlino Abenteuer von der Agentur The Continuity Company Deutschland (TCC).



