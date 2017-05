Vor Beginn des Petersberger Dialogs zum Klimaschutz hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) dazu aufgerufen, am Pariser Klimaschutzabkommen festzuhalten. Die Drohung von US-Präsident Trump, aus dem Abkommen auszusteigen, sei ein Desaster, sagte die SPD-Politikerin im rbb-"Inforadio".

Umso wichtiger sei, dass Deutschland an seinen Klimaschutzzielen festhalte, betonte Hendricks: "Die Erwartungen an Deutschland sind außerordentlich hoch. Und dem wollen und müssen wir natürlich auch gerecht werden und zwar nicht ausschließlich, weil wir uns im Pariser Klimaschutz-Abkommen dazu verpflichtet haben, sondern weil es unsere technologische Zukunft ist." Hendricks betonte, noch sei nicht klar, wie sich die USA tatsächlich verhalten werden. Wenn Washington aussteigen würde, sei dies vor allem problematisch, weil ein Großteil der internationalen Finanzzusagen wegfalle: "Das kann dann auch nicht von allen anderen aufgefangen werden", so die Umweltministerin.

"Wenn die USA ihrerseits nicht alle Verpflichtungen in ihrem eigenen Land einhalten, dann ist das zwar bedauerlich, aber das würde den internationalen Prozess noch nicht stören, weil alle anderen tatsächlich vorangehen". Kritisch äußerte sich Hendricks auch zur Ankündigung der Bundeskanzlerin, dass Deutschland das Ziel nicht erreichen werde, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße zu bringen: "Natürlich finde ich es bedauerlich, dass wir das Ziel aufgeben, denn wir brauchen es einmal unter dem Gesichtspunkt Klima, aber wir brauchen es auch für die Fortentwicklung der deutschen Automobilindustrie."