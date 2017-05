Angela Merkel hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Hilfe zugesagt. Damit stellt sich die Kanzlerin gegen etliche Politiker ihrer Partei, die mahnten, dass der Macron zunächst selber Reformen anstoßen solle.

Kanzlerin Angela Merkel hat deutsche Hilfe für einen Erfolg des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zugesagt. Macron müsse angesichts vieler unzufriedener Wähler in Frankreich vor allem den Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit angehen, sagte Merkel am Montag in einer Diskussion mit Schülern der Kurt-Tucholsky-Schule in Berlin. ...

