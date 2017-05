Frankfurt (ots) -



- Hersteller hat besonders engagierte Facebook-Community und ist bekannt für kreative Aktionen - Gewinnspiel gibt Fans die Chance, ihrem "Lieblingsmenschen" den neuen Kia Picanto GT Line* zu schenken - Gesucht wird mit der Aktion zugleich eine möglichst originelle Herausforderung, die der Gewinner meistern muss



Kia Motors Deutschland hat am Wochenende die Marke von einer halben Million Facebook-Fans geknackt. Der Hersteller ist in dem Netzwerk seit langem präsent und bietet seiner Community ein breites Spektrum von Inhalten. Dass die Marke nicht nur sehr viele, sondern auch besonders engagierte Facebook-Fans vorweisen kann, liegt vor allem an den kreativen Angeboten, für die Kia inzwischen bekannt ist. Zu den zahlreichen publikumswirksamen Facebook-Aktionen gehörte das preisgekrönte Gewinnspiel "Der Deal Deines Lebens" (Deutscher Dialogmarketing Preis 2015), bei dem die Teilnehmer für den Hauptgewinn, einen Kia pro_cee'd GT*, ein möglichst originelles Tauschangebot abgeben mussten. Auch aus Anlass der 500.000-Fans-Feier startet der Hersteller jetzt wieder ein außergewöhnliches Gewinnspiel: Bei der Aktion "Kia Lieblingsmensch - ich gewinn dir den Picanto!" kann der Gewinner seiner Lieblingsperson den neuen Kia Picanto in der sportlichen Topversion GT Line schenken - allerdings nicht ohne Gegenleistung.



Im ersten Schritt müssen die Teilnehmer des Gewinnspiels erklären, warum ihr "Lieblingsmensch" das Auto verdient hat, und diese Geschichte zusammen mit einem Bild oder einem Video auf die Aktions-Website (www.kia.com/de/lieblingsmensch) hochladen; die Beiträge können auch über die App auf der Facebook-Seite von Kia (www.facebook.com/kiadeutschland/app/918861704919320) oder über Instagram (Hashtags KiaLieblingsmensch und KiaPicanto) eingereicht werden. Der zweite Schritt folgt, wenn die Kia-Jury nach Ablauf des Gewinnspiels (Teilnahmeschluss 12.06.2017) die eindrucksvollste Geschichte ausgewählt hat. Dann müssen die Verfasserin oder der Verfasser eine "Challenge" bewältigen, die bis heute noch niemand kennt. Denn worin diese Herausforderung besteht, ergibt sich aus einer zweiten, parallel laufenden Gewinnaktion, bei der die Teilnehmer aufgerufen sind, möglichst witzige, skurrile oder verblüffende Ideen für die Challenge einzureichen (ebenfalls über Aktions-Website, Facebook oder Instagram). Auch hier wählt am Schluss die Jury die originellste Idee aus. Die "Lieblingsmensch"-Geschichten und Challenge-Ideen werden auf der Aktions-Website und der Facebook-App von Kia veröffentlicht.



Unter allen Teilnehmern, die Challenge-Ideen einreichen, werden während des gesamten Gewinnspielzeitraums Tagespreise verlost (Jochen Schweizer Gutscheine, Kia Softshell-Jacken u.a.). Der Hauptpreis, mit dem der "Lieblingsmensch"-Gewinner die Person seines Herzens beschenken kann, ist der Picanto der dritten Modellgeneration, die im April auf den Markt gekommen ist. Die neue sportliche Topausführung GT Line ist an ihrem besonders dynamischen Design erkennbar und bietet darüber hinaus umfassenden Komfort inklusive Lederausstattung und Sitzheizung vorn. Weitere Details zu dem Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Aktions-Website.



Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie diesen Text als Download (doc und pdf) finden Sie unter http://press.kia.com/de.



Über Kia Motors



Die Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste Fahrzeughersteller Koreas und der neuntgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit dem Slogan "The Power to Surprise" vertreibt ihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14 Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. 2016 produzierte das Unternehmen, das seit 1998 zur Hyundai Motor Group gehört, über drei Millionen Fahrzeuge und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 45 Milliarden US-Dollar. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjähriger Partner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open. Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um über 65 Prozent gesteigert. 2016 erzielte Kia in Deutschland mit 60.522 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,8 Prozent.



Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 30 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia in Europa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2016 rund 435.000 Einheiten ab. Mehr als 55 Prozent dieser Fahrzeuge stammen aus dem europäischen Kia-Werk in Zilina (Slowakei).



Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen).



* Die genannten Modelle weisen folgende Verbrauchs- und Emissions-Werte auf. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt: Kia Picanto 1.2 GT Line Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,8; außerorts 3,7; kombiniert 4,5; CO2-Emission: kombiniert 104 g/km Kia pro_cee'd GT 1.6 T-GDI Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 9,7; außerorts 5,9; kombiniert 7,4; CO2-Emission: kombiniert 170 g/km Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.



OTS: Kia Motors Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33685 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33685.rss2



Pressekontakt: Susanne Mickan Leiterin Unternehmenskommunikation



Kia Motors Deutschland GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main T +49 69 153920 550 M +49 172 4159377 E susanne.mickan@kia.de