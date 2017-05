NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist zu Wochenbeginn auf Erholungskurs geblieben. Angesichts abebbender politischer Turbulenzen in den USA legte der Dow Jones Industrial am Montag um 0,47 Prozent auf 20 902,73 Punkte zu. Mittwoch letzter Woche hatte noch der Wirbel um US-Präsident Donald Trump die Anleger stark verunsichert, bevor sich die Stimmung in den folgenden Tagen wieder etwas aufhellte.

Die anderen wichtigsten US-Indizes knüpften am Montag ebenfalls an ihre gute Entwicklung seit Donnerstag an: Der marktbreite S&P-500-Index stieg um 0,39 Prozent auf 2390,96 Punkte und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gewann 0,51 Prozent auf 5680,12 Zähler./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

