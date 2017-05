In dieser Woche am Donnertag wird die OPEC über die Öl-Fördermengen abstimmen. Die große Frage die sich stellt ist, ob die OPEC die Förderkürzungen verlängern wird. Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR analysiert die Situation und gibt eine Einschätzung zur Lage ab. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um die Einzelwerte Royal Dutch Shell, Repsol und Gazprom. Das Interview finden Sie HIER.