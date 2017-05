Entlastungen für Einkommensschwache, mehr Polizisten, schnelles Internet auf dem Land: Nach Verwirrung um den Termin, stellt die SPD ihre Wahlkampf-Eckpunkte vor. Die wichtigste Botschaft steht aber nicht im Programm.

Zumindest der Auftritt von Katarina Barley verläuft an diesem hektischen Montag nach Plan. Um kurz nach eins steigt die SPD-Generalsekretärin im Foyer des Willy-Brandt-Hauses auf die Bühne. Barley muss nun eine Botschaft verkünden, sie soll klar machen, dass die SPD bei der Erarbeitung ihres Wahlprogrammes wie eine gut geölte Maschine funktioniert.

Ob das so ist, war für kurze Zeit nicht ganz klar. Der Tag begann mit einer Meldung, die bei den Genossen für Unruhe sorgte. Die SPD habe die Vorstellung des Wahlprogrammes an diesem Montag verschoben, schrieben große Nachrichtenseiten. Grund dafür seien die vielen Änderungsanträge, die noch eingearbeitet werden müssten.

Viele Änderungsanträge: Nach den Wahlniederlagen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen war so eine Nachricht ein fatales Signal. Sie klang nach Streitereien und Uneinigkeit. Nicht nach Kräftesammeln und Mut. Kurz nach Veröffentlichung der Meldung folgte die Korrektur aus dem Willy-Brand-Haus. Alles finde nun wie geplant statt.

Also steht Katarina Barley nun auf der Bühne und klärt auf. Alles ein Missverständnis, sagt sie. Nie sei es geplant gewesen, die Vorstellung der Wahlprogramm-Eckpunkte zu verschieben. Lediglich ein Pressegespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...