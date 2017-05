Mainz (ots) -



Der Chiemgau ermöglicht vielen Menschen ein Leben im ganz eigenen Rhythmus, fern von Stress und Hektik. Das beleuchtet am Donnerstag, 25. Mai 2017, 19.15 Uhr im ZDF, die Reportage "Wellen, Whisky und weiter Blick - Dahoam im Chiemgau". ZDF-Autor Nicolai Piechota lässt sich unter anderen von jungen Fischern auf dem Chiemsee, von Bierbrauern und Instrumentenbauern sowie von einer Almbäuerin das Leben im Chiemgau zeigen.



Die Zwillingsbrüder und Mittzwanziger Thomas und Florian empfinden es keineswegs als altmodisch, die heimische Tradition fortzusetzen: Seit 160 Jahren geht ihre Familie auf Fischfang. Thomas hatte zunächst Ingenieurswesen studiert und sich dann doch für die Arbeit auf dem Chiemsee entschieden. Wie sehr die "kleine feine" Welt zufrieden machen kann, das erlebt auch Bierbrauer Oliver jeden Tag aufs Neue. In seiner eigenen Wirtshausbrauerei stellt er neben dem bayerischen Ur-Getränk, dem Bier, noch etwas für die Gegend sehr Ungewöhnliches her: Er brennt Whisky.



Das Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenheit kennt auch Peter, der Blechblasinstrumente fertigt. Seine Flügelhörner und Posaunen sind weltweit gefragt. Die Auftragslage ist so gut, dass er drei bis vier Angestellte beschäftigen könnte, doch das will er nicht. "Dann wäre ich ja Chef und müsste Zahlenkolonnen wälzen und Auftragsbücher verwalten." Er möchte lieber weiter mit seinen Händen und in seiner eigenen Geschwindigkeit im Chiemgau arbeiten.



