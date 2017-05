London (ots) -



- Fiat Chrysler Automobiles erzielte auch im April 2017 in Europa wieder ein über dem Marktdurchschnitt liegendes Ergebnis. - In einem Markt, der aufgrund weniger Werktage um 6,8 Prozent nachgab, gingen die Verkaufszahlen von FCA nur um 0,5 Prozent zurück. - FCA liegt mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent (+0,5 Prozent) in Europa auf dem vierten Platz. - Dank der Modelle "Giulia" und "Stelvio" stiegen die Zulassungen bei Alfa Romeo im April um 52,2 Prozent. - Mit einem gemeinsamen Segmentanteil von 29,4 Prozent waren der Fiat 500 und der Fiat Panda erneut die meistverkauften Kleinwagen im A-Segment in Europa. - Der Fiat 500L war mit einem Segmentanteil von 28,5 Prozent das europaweit meistverkaufte Fahrzeug in seinem Segment. - Auf konstantem Wachstumskurs ist weiterhin der Fiat Tipo.



Im April lag die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Europa (EU28 + EFTA) bei etwas mehr als 1.230.000 Einheiten (-6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat). Der Rückgang in diesem Jahr ist bedingt durch mehr Feier- und Brückentage.



Mit etwa 89.300 Neuzulassungen (entspricht dem Vorjahresniveau) erzielte Fiat Chrysler Automobiles im April zum wiederholten Male bei den Verkaufszahlen einen über dem Marktdurchschnitt liegenden Zuwachs und steht an vierter Stelle unter den Herstellern. Der Marktanteil stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent.



Weitere positive Ergebnisse waren in den ersten vier Monaten des Jahres zu verzeichnen: mehr als 392.400 Neuzulassungen von Fiat Chrysler Automobiles, entsprechen einem Zuwachs von 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei einem Marktzuwachs in Europa von 4,5 Prozent. Der Marktanteil von FCA lag bei 7,2 Prozent, ein Anstieg um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016.



