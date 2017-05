Berlin (ots/PRNewswire) -



Man wartet in dieser Woche lange in den Annahmestellen in Österreich, denn jeder möchte doch einen Tippschein für die 116EUR Millionen EuroMillionen Ziehung ergattern. Doch immer mehr Menschen, vor allem in Deutschland, geben ihre EuroMillionen Tippscheine einfach online via theLotter auf (https://www.thelotter.com/de/lotto- online-spielen/oesterreich-euromillionen/?utm_source=Press_Release&ut m_medium=International&utm_term=PlayPage177&utm_campaign=PR_EM_17MAY1 7_DE). Für nur 2.2EUR pro Tippzeile bietet der theLotter EuroMillionen Tippscheine zum gleichen Preis wie in den lokalen Annahmestellen in Österreich an. Doch das ist noch nicht alles, denn Gewinne der österreichischen EuroMillionen Lotterie werden steuerfrei ausbezahlt. Wie ist das möglich? Ganz einfach, Deutsche können nun ihre EuroMillionen Tippscheine direkt in der lokalen theLotter Außenstellen in Österreich bestellen.



Die Populärität des theLotters (https://www.thelotter.com/de/?utm_ source=Press_Release&utm_medium=International&utm_term=HomePage&utm_c ampaign=PR_EMD_17MAY17_DE) ist in Deutschland und weltweit sehr gestiegen. Lotto Liebhaber können nun offizielle EuroMillionen Tippscheine sicher auf der Seite bestellen- ab einem 3 Tippzeilen Quick Tipp oder manuell gewählten Tippschein ist man dabei. Die lokale Vermittlungsstelle in Österreich kauft dann den original Tippschein im Namen des Kunden ein. Eine Kopie des Originals wird dann auf das sichere online Konto des Kunden übertragen.



TheLotter bietet Spielern aus Deutschland neben den regulären Tippscheinen für über 45 internationale Lotterien auch die Möglichkeit in Tippgemeinschaften zu spielen. In einer Tippgemeinschaft werden hunderte von Tippzeilen mit anderen Spielern zusammen gekauft und somit die Chancen auf einen Gewinn enorm erhöht.



Mit über 15 Jahren Erfahrung ist der theLotter der weltweit führenden Lotto online Kurierdienst. Der Anbieter sorgte besonders für Schlagzeilen als vor einem Jahr ein Kunde aus Bagdad einen 6.4$ Mio. Jackpot in einer US Lotterie über die Seite gewann. Überhaupt konnten sich viele Kunden aus der ganzen Welt über einen Gewinn via theLotter erfreuen (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_ source=Press_Release&utm_medium=International&utm_term=WinnersPage&ut m_campaign=PR_EM_17MAY17_DE). Wie zum Beispiel ein Kanadier oder ein Rentner aus El Salvador die jeweils 1$ Million abkassierten und erst vor kurzem knackte ein Taxifahrer aus Moskau den österreichischen Jackpot.



