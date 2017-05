Essen (ots) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Essener Spezialchemiekonzerns Evonik, Werner Müller, ermuntert den künftigen Konzernchef Christian Kullmann zu weiteren Firmenübernahmen. "Den Aufsichtsrat würde sicherlich auch ein größeres Vorhaben nicht schrecken", sagte Müller der in Essen erscheinenden Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Müller betonte, er erwarte, dass Kullmann ähnlich wie sein Vorgänger Klaus Engel "auch am Thema Zukäufe arbeitet und den Aufsichtsrat mit konkreten Erwerbsplänen konfrontiert". Kullmann löst nach der diesjährigen Hauptversammlung am Dienstag (23.5.) Klaus Engel an der Spitze des Chemiekonzerns ab.



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de