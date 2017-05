Bad Marienberg - Die Behrens-Gruppe (ISIN DE0005198907/ WKN 519890) konnte im ersten Quartal 2017 den Umsatz weiter steigern, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten drei Monaten 2017 um 1,3 Mio. EUR auf 29,6 Mio. EUR, was einem Plus von 4,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auf den Absatzmärkten Spanien, Frankreich, Tschechien, Italien und Slowakei steigerte die Behrens-Gruppe die Umsätze überproportional mit 7% bis 20%. In den USA verzeichnete die Behrens-Gruppe leichte Umsatzrückgänge. Die neue Niederlassung in Belgien und die Tochtergesellschaft in Schweden konnten bereits erste Umsätze generieren, sind aber noch im Aufbau.

Den vollständigen Artikel lesen ...