ab Donnerstag, 25. Mai 2017, 21.55 Uhr



Renommierte Festivals, herausragende Konzerte und Opern mit internationalen Stars: Am Donnerstag, 25. Mai 2017, startet der 3sat-Festspielsommer mit der Übertragung des "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2017" (live zeitversetzt ab 21.55 Uhr), das 3sat im Rahmen seines Thementags "Weltstadt Wien" zeigt. Bis zum 16. September 2017 reist 3sat in seinem Festspielsommer zu den großen Festivals in den 3sat-Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz und zeigt ausgewählte Konzerte und Opern-Highlights der großen Klassikfestspiele im deutschsprachigen Raum.



Zum Sommernachtskonzert in den Schlosspark Schönbrunn laden die Wiener Philharmoniker bereits zum 25. Mal ein. Mit seinem hochkarätigen Programm und freiem Eintritt zieht das Open-Air-Spektakel jedes Jahr mehr Besucher an. Unter der Leitung von Christoph Eschenbach spielen die Philharmoniker Werke von Antonin Dvorák, Peter Tschaikowsky, Sergej Rachmaninoff, Engelbert Humperdinck, John Williams und Igor Stravinsky. Star des Abends ist in diesem Jahr die amerikanische Sopranistin Renée Fleming.



Als nächster Beitrag des Festivalsommers folgt am Samstag, 17. Juni 2017, 20.15 Uhr, mit "Anna Netrebko und Yusif Eyvazov" (Erstausstrahlung) ein Konzert der Star-Sopranistin mit ihrem Ehemann, dem aserbaidschanischen Tenor Yusif Eyvazov, aus der Suntory Hall in Tokio aus dem Jahr 2016. Unter der Leitung von Jader Bignamini und begleitet vom Tokyo Philharmonic Orchestra singt das Paar berühmte Arien und Duette der italienischen Oper, darunter Werke von Verdi, Cilea, Puccini und Giordano. Im Anschluss, um 22.00 Uhr, folgt die Dokumentation "Anna Netrebko - Die Kunst der Verwandlung". Sie zeichnet die Entwicklung einer Künstlerin nach, die das Publikum nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit charismatischer Präsenz in ihren Bann zieht.



Mit den Live-Übertragungen der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne (Samstag, 1. Juli 2017, 20.15 Uhr) unter der Leitung von Gustav Dudamel und dem Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musikfestivals (Samstag, 2. Juli 2017, 20.15 Uhr) unter der Leitung von Thomas Hengelbrock setzt 3sat sein Programm zum Festspielsommer fort. Bis zum 16. September bietet der 3sat-Festspielsommer mehr als 20 weitere Konzerte, Opern und Tanz, live oder in aktuellen Aufzeichnungen.



