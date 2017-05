Mainz (ots) -



Montag, 29. Mai 2017, 22.30 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Auf der Suche nach ausgefallenen Stoffen in Afrika verliebt sich die 50-jährige Münchner Modemacherin Ann Dörr in den jungen Nigerianer Akin. Die beiden heiraten und gründen in München das "Africa House", das Mode und Kultur verbindet. Als Ann von Akins Frau Bola erfährt, mit der er fünf Kinder hat, setzt die Münchnerin alles daran, Frau und Kinder nach Deutschland zu holen. 3sat zeigt den Langzeitdokumentarfilm "Cool Mama" von Peter Heller am Montag, 29. Mai 2017, 22.30 Uhr.



Seit bald 15 Jahren dokumentiert der renommierte Münchner Filmemacher Peter Heller diese unkonventionelle und multikulturelle Familie, in der sich zwei Frauen arrangieren und die Rollen von Ehefrau, Geliebter sowie "Großmutter" neu interpretieren und ineinander übergehen lassen. Kein Zustand von Dauer, aber von Nachhaltigkeit: Alle fünf "Enkelkinder" sind mittlerweile in München bestens integriert, die großen Brüder sind gute Schüler und besuchen das Gymnasium. Akin geht in seiner Rolle als Familienvorsteher auf, an seine Stelle im Leben von Ann ist mittlerweile ein emeritierter Professor für Physik getreten, der jedoch das labile Gleichgewicht in erheblichem Maße stört.



