Die SPD ist von ihrer Forderung abgerückt, einen Mindestpreis für das Recht zum klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausstoß auf nationaler Ebene durchzusetzen. Sie will nun den europäische Emissionshandel weiterentwickeln.

Der SPD-Parteivorstand hat die Klimaschutz-Vorschläge im Entwurf ihres Wahlprogramms entschärft. Einen Mindestpreis für das Recht zum Kohlendioxid(CO2)-Ausstoß soll es danach in einem nationalen Alleingang doch nicht geben, geht aus den am Montag beschlossenen Formulierungen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen. "Den europäischen Emissionshandel werden wir so weiterentwickeln, dass er seine Funktion als zentrales Klimaschutzinstrument erfüllen kann", heißt es nun. "Sollte ...

