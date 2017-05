Mainz (ots) -



Woche 21/17 Dienstag, 23.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



6.05 Mysterien des Mittelalters Der Kreuzzug gegen die Katharer



6.50 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen



7.35 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre



8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art



( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle



10.35 Burgen - Monumente der Macht Château Gaillard



11.20 Vergangene Welten Bravehearts Schottland



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Elisabeth I. - Krieg dem Terror Großbritannien 2015



13.35 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 100 Jahre Polizei Die junge Bundesrepublik Deutschland 2010



16.35 100 Jahre Polizei Achtziger und Neunziger Jahre Deutschland 2010



18.05 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



18.50 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.50 Die SS Der Machtkampf



( weiterer Ablauf ab 2.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.00 Die SS Die Waffen-SS



( weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121