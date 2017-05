Köln (ots) -



Zahlreiche Studien belegen, dass sich der regelmäßige Genuss von Kiwis positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Der "Iss-eine-Kiwi-Tag" hat sich deshalb zur Aufgabe gemacht, über die zahlreichen Vorteile von Kiwifrüchten zu informieren. Der bundesweite Aktionstag wurde im vergangenen Jahr von Marktführer Zespri initiiert und findet alljährlich am 24. Mai statt.



Kiwis sind nicht nur lecker, sondern auch wertvoller Bestandteil einer gesundheitsbewussten Ernährung: Eine Green Kiwi enthält sechsmal, eine SunGold Kiwi sogar zehnmal so viele Nährstoffe wie Äpfel, darunter Vitamine, Antioxidantien, Mineralstoffe und andere essenzielle Elemente. Besonders reich sind Kiwis an Vitamin C, so dass bereits der Genuss einer einzigen Kiwi den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C deckt. Außerdem enthält eine Kiwi fast so viel Kalium wie eine Banane - das ist insbesondere für Sportler wichtig, denn Kalium reguliert den Wasserhaushalt des Körpers und gewährleistet eine gute Muskelfunktion.



Unser Rezept zum diesjährigen "Iss-eine-Kiwi-Tag" enthält wenig Fett und Zucker, ist reich an wertvollem Eiweiß und lässt sich spielend leicht zubereiten. Die Zespri Green Kiwi verleiht dem Gericht eine erfrischende Note - und eine Extraportion Vitamin C:



Seebarsch mit Selleriepüree und Zespri Green Kiwi



Portionen: 4 Zubereitungszeit: 55 min.



Zutaten 4 Seebarschfilets 1 Sellerieknollen 1 kleine Brokkoli 1 Zespri Green Kiwi 1 Knoblauchzehe Olivenöl Pfeffer Salz



Zubereitung



1. Die Sellerieknolle schälen, in Stücke schneiden und in einem Topf mit kochenden Wasser und Salz 35 Minuten lang kochen. Gut abtropfen lassen und beiseitestellen. Brokkoli waschen, in Röschen schneiden und im kochenden Wasser mit Salz 10 Minuten lang kochen. Abtropfen lassen, ein paar Röschen für die Beilage aufbewahren, den Rest mit dem Sellerie vermischen. Mit dem Stabmixer pürieren und mit Salz, Pfeffer und Olivenöl abschmecken.



2. Die Knoblauchzehe schälen und mit einem Esslöffel Öl bei schwacher Hitze in einer Pfanne anbraten, bis sie braun ist. Den Knoblauch entfernen und das aromatisierte Öl beiseitestellen.



3. Seebarschfilet in der Mitte durchschneiden. 2 Minuten auf jeder Seite in einer Antihaft-Pfanne oder auf einem heißen Grill mit ein paar Tropfen Olivenöl anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf die Teller verteilen. Püree und Brokkoli-Röschen auf die Teller geben. Mit ein paar Tropfen Knoblauchöl besprenkeln und mit gewürfelter Zespri Green Kiwi dekorieren. Sofort servieren.



Nährangaben pro Portion



% RI Kalorien 179,82 9 % Fett 7,89 g 11 % davon gesättigte Fettsäuren 1,26 g 6 % Eiweiß 27,42 55 % Kohlehydrate 2,71 g 1 % Ballaststoffe 2,3 g 8 % Folsäure 0,065 mg 16 % Kalium 709,6 mg 25 % Vitamin C 63,27 mg 84 %



RI (reference intake) = Referenzmenge für einen durchschn. Erwachsenen.



Dieses Rezept ist auch bei Laktoseintoleranz und Gluten-Unverträglichkeit (Zöliakie) geeignet.



Warum Zespri Kiwis?



Auch wenn alle Kiwis ähnlich aussehen, gibt es geschmacklich große Unterschiede. Zespri legt größten Wert auf den gleichbleibend köstlichen Geschmack der Kiwis. Deshalb wählt Zespri alle Plantagen sorgfältig aus, sorgt dafür, dass sich die Früchte optimal entwickeln können, und erntet die Kiwis erst, wenn sie ihre optimale Reife erreicht haben. So ist sichergestellt, dass der Kunde stets eine qualitativ hochwertige Frucht mit gleichbleibendem Geschmack erhält.



