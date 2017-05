Gut zehn Monate nach dem Putschversuch in der Türkei wird den Anführern und ihren mutmaßlichen Helfern der Prozess gemacht. Erdogan-Anhänger fordern eine Strafe, die es in der Türkei gar nicht mehr gibt.

In Ankara hat am Montag der Prozess gegen 221 mutmaßliche Beteiligte am gescheiterten Staatsstreich gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan begonnen. Die Angeklagten, unter ihnen 27 ehemalige Generäle, wurden in einer langen Reihe in das extra errichtete Gerichtsgebäude geführt - jeder von zwei Polizisten bewacht. Anhänger der Regierungspartei AKP beschimpften sie und forderten die Todesstrafe, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Einige warfen eine Galgenschlinge nach ihnen.

Den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...