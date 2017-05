Bonn (ots) - Die erste Auslandsreise führt Donald Trump in den Nahen Osten. In Saudi Arabien hat der US-Präsident die islamischen Staaten zu mehr Engagement im Anti-Terror-Kampf aufgerufen. Er will eine "Koalition von Nationen" schmieden, um den Terrorismus zu besiegen. Nach dem Besuch in Riad ist der amerikanische Präsident weiter nach Israel und Palästina gereist. Für den Nahostkonflikt plane er einen "großen Friedensdeal". Wie der aussehen könnte, ist bisher allerdings nicht klar.



Welche Pläne hat Donald Trump für den Nahen Osten? Kann er Fortschritte im Kampf gegen den Terror machen? Wie stellt er sich einen Friedensprozess im Nahost-Konflikt vor?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit



- Christian-Peter Hanelt, Nahost-Experte Bertelsmann Stiftung - Sudha David-Wilp, German Marshall Fund



