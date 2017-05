Nach wie vor dreht sich bei Nintendo alles um die portable Konsole Switch. Nicht nur die Verkäufe in den ersten gut zwei Monaten können sich sehen lassen. Auch das Spiele-Angebot für die Switch wird stetig erweitert. Mit Call of Duty könnte in Kürze ein weiterer Gaming-Hit auf der Konsole spielbar sein und noch mehr potentielle Käufer ansprechen.

