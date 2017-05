Stuttgart (ots) -



Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und Land Baden-Württemberg findet dieses Jahr von Freitag, 2. Juni, bis Montag, 5. Juni, statt. Bereits zum neunten Mal präsentieren sich bei dem großen Open-Air-Festival die verschiedenen Programme des Südwestrundfunks: Tagsüber bei freiem Eintritt mit Workshops, Mitmach-Aktionen und Live-Musik - abends mit Konzerten und Veranstaltungen auf der großen Festivalbühne vor dem Neuen Schloss. Das Tagesprogramm findet an allen vier Festivaltagen von 11 bis 21 Uhr statt. Informationen sowie Tickets für die Abendveranstaltungen gibt es im Internet unter SWR.de/sommerfestival.



Musik und Party auf der Kleinen Festivalbühne Was wäre ein Festival ohne Live-Musik! Beim SWR Sommerfestival spielt die Musik den ganzen Tag auf der Kleinen Festivalbühne. Bands wie Acoustic Groove, das Acoustic Fun Orchestra, PremiumStyle, und Tonic sorgen für Sommerstimmung und gute Laune im Festivalbiergarten. Im Festivalstudio unterhalten sich die SWR Moderatorinnen Stephanie Haiber, Nicole Köster und SWR Moderator Jochen Stöckle mit vielen Gästen, die man aus Radio und Fernsehen kennt: die Tatort-Kommissare Lannert und Bootz alias Richy Müller und Felix Klare, der "Sofa-Richter" des SWR Fernsehens, Frank Bräutigam, der "Große Schneidewind" alias Günter Schneidewind sowie die Autoren und Stimmen der kirchlichen Sendungen der SWR Programme, Thomas Steiger, Lucie Panzer und Wolf-Dieter Steinmann. Beim Festivalradio sind die jeweiligen Stars des Abends zu Gast: am 3. Juni unterhält sich SWR1 Moderator Patrick Neelmeier mit Matthias Holtmann und den Künstlern des SWR1 Pop & Poesie Ensembles, am 4. Juni spricht SWR4 Moderatorin Stefanie Czaja mit Santiano und am 5. Juni holt SWR3 neben Madcon, Max Giesinger und Wincent Weiss auch den Beatboxer Robeat auf die Bühne.



Medien zum Anfassen und Ausprobieren



Auch dieses Jahr präsentieren sich die einzelnen Programme des Südwestrundfunks mit vielen Aktionen, Workshops und Gewinnspielen auf der Festivalmeile. SWR1 erfüllt die Musikwünsche der Festivalbesucher mit Hilfe einer ganz besonderen Jukebox: Statt eines gewöhnlichen Musikautomaten sitzen zwei leibhaftige Musiker in einem umgebauten Trabi und spielen die Wunschtitel live. SWR2 macht "Lust auf Kultur" mit einer multimedialen Erlebniswelt rund um die kulturellen Programm-Highlights. Beliebte Podcasts gibt es direkt aufs Handy und an der Hörsäule preisgekrönte Hörspiele auf die Ohren. Wer möchte, kann im SWR3 Zelt ein persönliches Erinnerungsfoto schießen, Preise gewinnen und mit etwas Glück den SWR3 Elch treffen. Brot-Liebhaber sind im SWR4 Zelt genau richtig: Hier warten Kostproben aus SWR4 Moderator Michael Braniks Brotbuch "Knuspriger Südwesten", das in diesem Frühjahr erschienen ist. Außerdem verrät Branik gemeinsam mit den SWR4 Experten Harry Ulrich und Volker Kugel allerlei Tipps rund ums Backen, Kochen und Gärtnern. In den Werkstätten des SWR Fernsehens können die Besucher selbst vor der Kamera stehen und als Sportreporter ein Fußballspiel live kommentieren, gemeinsam mit den Wetterreportern der Landesschau Baden-Württemberg die Wettervorhersage präsentieren oder im SWR Fern-sehstudio Zelt in ihre Lieblingssendung eintauchen: Ob bei den Fallers, als Moderator der Lan-desschau Baden-Württemberg oder als Gast im Nachtcafé bei Michael Steinbrecher - für jeden gibt es das persönliche Fernseherlebnis samt Gratisbild zum Mitnehmen. Wer in Sachen DVB-T2 HD, DAB+ und Antenne endlich durchblicken möchte, ist im SWR Digi-tal Zelt genau richtig. Hier gibt es Infos über Fernsehen und Hörfunk in bester Qualität sowie individuelle Empfangsprognosen. Ausprobieren und Selbermachen wird beim SWR Sommerfestival großgeschrieben: Im DASDING Zelt erklären die Macher des jungen Programms vom SWR, wie man echte Star-News schreibt und moderiert. Und wer möchte, kann das gleich selbst vor der Kamera ausprobieren. Im SWR Aktuell Zelt können die Sommerfestival-Besucher das gebündelte Nachrichtenangebot des SWR kennenlernen und ausprobieren, während in der Medienstark-Arena spielerisch der Umgang mit Fake News geübt werden kann. Die Macher von Morgen können sich im Gespräch mit Ausbildern und Azubis über die mehr als 25 Berufsbilder und Ausbildungschancen im größten Medienunternehmen des Südwestens informieren.



Tolle Aktionen für kleine Leute



Volltreffer: In der Wurfbude auf dem Jahrmarkt des Herzenssache e.V. treffen Jung und Alt "mitten ins Herz", können tolle Preise gewinnen und sich über die Arbeit der Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank informieren. Für Herzenssache sind die Kinderreporter von Sim TV und die jungen Akrobaten des Zirkus Paletti unterwegs. Auch im SWR Kindernetz Zelt kommen die Kleinen ganz groß raus: ob als Kinderreporter, als Wissenskanone bei Oli's Tierquiz, an der Malwand oder als Kunstwerk beim Kinderschminken. Neu für die Größeren: Filme selber schneiden.



Mitmach-Aktionen und Workshops des Landes Am Stand des Landesmarketings Baden-Württemberg können die Besucher ihr Wissen beim großen Baden-Württemberg-Quiz testen und das Partnerland Burundi kennenlernen. Die Gast-geberstädte der Heimattage 2017 und 2018 präsentieren sich als attraktive Urlaubs- und Frei-zeitstädte: 2018 richtet die Orgelbau-Stadt Waldkirch die Heimattage Baden-Württemberg aus und lädt alle Besucher ein, ihr musikalisches Können an einer originellen Drehorgel auszupro-bieren. Der diesjährige Gastgeber ist - als bislang größte Stadt in der Geschichte der Heimatta-ge - die Fächerstadt Karlsruhe. Wer der baden-württembergischen Landesregierung gerne einmal die Meinung sagen möchte, hat beim "Heißen Draht" Gelegenheit, Vorschläge, Anregungen und Kritik anzubringen. Die Baden-Württemberg-Stiftung bringt ihr Expeditionsmobil zum SWR Sommerfestival. Hier lädt die "Expedition N" mit einer interaktiven Multimedia-Ausstellung in die Welt der nachhaltigen Energienutzung ein. Das Verkehrsministerium lädt anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Fahrrads mit einer Jubiläumstour zur nachhaltigsten Roadshow der Welt und bietet interessante Informationen und Aktionen rund um die geniale Erfindung des Karl Drais.



Die Highlights des SWR Sommerfestivals am Abend Die Abendveranstaltungen des SWR Sommerfestivals finden auf der großen Open-Air-Bühne vor dem Neuen Schloss statt. Zum Festivalauftakt am Freitag, 2. Juni, zeigt das SWR Fernsehen die Premiere des Stuttgart-Tatorts "Stau" mit den Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Am Samstag, 3. Juni, präsentiert Matthias Holtmann, der Erfinder und Macher von SWR1 Pop & Poesie in Concert "Feelin' Alright" - eine neue Staffel der Kultshow. Am Sonntag, 4. Juni, geht das SWR4 Open Air mit der Shanty-Rock-Band Santiano vor Anker und spielt maritime Pop-Musik auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Mit einem großen SWR3 Konzert verabschiedet sich das SWR Sommerfestival am Montag, 5. Juni. SWR3 präsentiert die norwegische Pop-, Rap- und Reggae-Band Madcon alias Tshawe Baqwa und Yosef Wolde-Mariam sowie Max Giesinger und Wincent Weiss. Ein Teil der Einnahmen des SWR3 Konzerts kommt auch in diesem Jahr der Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bank zu Gute.



Das Tagesprogramm des SWR Sommerfestivals ist kostenlos. Tickets für die Abendveranstaltun-gen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Easy Ticket unter Telefon 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Für die Tatort-Premiere des SWR Fernsehens sowie für SWR1 Pop & Poesie in Concert gibt es nur noch Stehplatzkarten.



