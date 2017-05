Mainz (ots) -



Dienstag, 23. Mai 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Aus dem Innern der SPD - Ringen um den Leitlinienantrag Gast: Thomas Oppermann, SPD-Fraktionsvorsitzender



Deutscher Ärztetag - Was bringt die Telemedizin? Gast: Frank Ulrich Montgomery, Präsident Bundesärztekammmer



Unterwegs mit... - Michael Vesper, DOSB-Präsident



Leben und Literatur - Karl Ove Knausgard im Porträt



Modernes Bewerben - Worauf legen Personaler Wert? Gast: Katharina Herrmann, Bundesverband der Personalmanager



Nachwuchs unter der Lupe - Das U19-Finale



Klopp feiert Europa - Liverpool und die CL-Qualifikation







Dienstag, 23. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Bernhard Paul, Impresario



Wege aus der Schuldenfalle - "Volle Kanne" gibt Tipps für Betroffene "Früher war alles besser" - Die ganze Wahrheit über Nostalgie Dieter Hildebrandt würde 90 - Der letzte große Kabarettist







Dienstag, 23. Mai 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Gast: Karin Svete, Rentenberaterin, Dreimonatsbilanz der Pflegereform



Donald Trump in Bethlehem - US-Präsident trifft Palästinenserchef Notfallhilfe auf Kreuzfahrtschiff - Digitalisierung der Medizin Die AfD und der christliche Glaube - Diskussionen rund um den Kirchentag







Dienstag, 23. Mai 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh



Traumjob für Sabine auf Mallorca - Die Deutsche richtet Ferienhäuser ein







Dienstag, 23. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Hans-Jürgen Bäumler spielt Theater - Mit Horst Janson und Christian Wolff Filmfest in Cannes - "Chopard Trophy" mit Charlize Theron Wotan Wilke Möhring hat Geburtstag - Der Schauspieler wird 50







Dienstag, 23. Mai 2017, 21.00 Uhr



Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht



Missbrauch mit der Gesundheitskarte - Datendiebstahl leicht gemacht



Die elektronische Gesundheitskarte weist erhebliche Sicherheitslücken auf. Dabei muss man kein Hacker sein, um an hochsensible Patientendaten wie Arztbesuche oder verschriebene Medikamente zu gelangen. "Frontal 21" über Sicherheitslücken bei der elektronischen Gesundheitskarte und die Frage, wann Politik und Krankenkassen diesen Missstand beseitigen.



Steuern sparen auf Malta - Das Piratennest



Tausende Deutsche haben offenbar auf Malta Steuern hinterzogen oder Schwarzgeld versteckt. Ein anonymer Datensatz mit Namen deutscher Staatsbürger und Firmen soll das belegen. Er landete vor wenigen Wochen im Briefkasten der Wuppertaler Steuerfahndung.



Sven Giegold, EU-Abgeordneter der GRÜNEN, überrascht das überhaupt nicht. Für ihn ist schon lange klar: "Malta ist, sage ich mal, eine Pirateninsel im Mittelmeer." Diese habe sich darauf spezialisiert, ein Eintrittstor für Geldwäsche, Steuerflucht und Steuervermeidung in Europa zu sein. Der kleine EU-Staat lockt mit einem Steuersatz von rund fünf Prozent - dieses Steuerschnäppchen wollen sich auch zahlreiche deutsche Firmen nicht entgehen lassen.



Recherchen von "Frontal 21" und "Der Spiegel" zeigen, wie trickreich selbst Weltkonzerne im kleinen Malta agieren, um Steuern zu sparen.



Russland gegen die NATO - Bezahlte Revolte in Osteuropa



Beim NATO-Gipfel in Brüssel am 25. Mai 2017 wird Montenegro als 29. Mitgliedsland in das atlantische Militärbündnis aufgenommen. Nach Albanien und Kroatien ist dann auch der kleine Staat mit nur etwa 620 000 Einwohnern NATO-Land im westlichen Balkan. Bis auf den winzigen Meereszugang von Bosnien-Herzegowina ist damit die gesamte Nordküste des Mittelmeeres Teil der Militärallianz. Montenegro schließt also die letzte "Lücke" und wird nun für die NATO von strategischer Bedeutung.



Das hat auch Russland erkannt und bemüht sich bereits seit Jahren, den NATO-Beitritt Montenegros zu verhindern: So versuchte montenegrinischen Ermittlern zufolge eine von Moskau gesteuerte kriminelle Organisation, die Parlamentswahl am 16. Oktober 2016 zu sabotieren. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Putschversuch.



Darüber hinaus wertete "Frontal 21" einen Leak von E-Mails eines prorussischen Mittelsmannes aus. Demnach finanziert der russische Kreml-nahe Oligarch Konstantin Malofejew rechtsextreme Parteien und Organisationen in Osteuropa und südosteuropäischen Mitgliedsländern der EU. Ziel ist die Spaltung der Demokratien und Stimmungsmache im Sinne des Kremls.



"Frontal 21" berichtet, wie Russland gegen die Osterweiterung der NATO Unruhe stiftet.



