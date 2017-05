FRANKFURT (dpa-AFX) - Konsolidierungsfantasie in der Telekommunikationsbranche hat die Aktien der Deutschen Telekom am Montag auf den höchsten Stand seit 15 Jahren getrieben. Die Titel passierten am Nachmittag erstmals seit 2002 wieder die Marke von 18 Euro. Zuletzt standen sie 1,40 Prozent höher bei 18,05 Euro.

Neben den Spekulationen um eine mögliche Fusion der Tochter T-Mobile US wirkte im Sektor auch die geplante Übernahme des Mobilfunkanbieters Drillisch durch den Internetkonzern United Internet nach. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Telecommunications war denn auch führend in der Sektorwertung. Er stieg zuletzt um fast 1,3 Prozent./tih/he

ISIN DE0005557508

AXC0214 2017-05-22/17:26