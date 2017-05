Eine Studie hat ergeben, dass das Durchschnittsalter in Freiburg bei 39,8 Jahren liegt. Die ältesten Deutschen leben hingegen in Dessau in Sachsen-Anhalt. Dort beträgt das Durchschnittsalter 49,5 Jahre.

Freiburg hat die jüngsten Einwohner Deutschlands. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervorgeht, liegt das Durchschnittsalter in der badischen Universitätsstadt aktuell bei etwa 39,8 Jahren. Die ältesten Deutschen leben den Angaben zufolge in ...

