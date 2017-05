Frankfurt - Der Eurokurs hat am Montag deutlich zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Experten machten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Entwicklung verantwortlich. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1244 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der Spitze bis auf 1,1264 Dollar gestiegen war. Am Vormittag hatte der Euro noch merklich unter 1,12 Dollar notiert.

Zum Franken wiederum zieht der Euro auf 1,0943 an, nach 1,0903 im Mittagshandel. Und der US-Dollar verteuert sich leicht auf 0,9734 Franken von zuvor 0,9713.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hatte Merkel vor Schülern in Berlin gesagt: "Der Euro ist zu schwach - und das liegt an der EZB-Politik - und somit sind deutsche Produkte vergleichsweise billig." Daher würden mehr deutsche Produkte gekauft.

