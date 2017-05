New York - Die Ölpreise haben zum Wochenauftakt weiter von der Aussicht auf eine Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Ölnationen profitiert. Nach deutlichen Zuwächsen am Freitag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Montag erstmals seit gut einem Monat wieder über 54 US-Dollar. Am späten Nachmittag lag der Preis bei 54,09 Dollar und damit 48 Cent über dem Niveau vom Freitag. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...