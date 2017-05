FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,22 Prozent auf 160,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,39 Prozent.

Zuletzt hätten die politischen Turbulenzen in den USA etwas nachgelassen, hieß es von Marktbeobachtern mit Blick auf die Kursverluste bei den vergleichsweise sicheren Bundesanleihen. Bei den Investoren gebe es wieder etwas mehr Risikoneigung.

Außerdem hatte sich die Deutsche Bundesbank zuversichtlich zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland geäußert. "Das kräftige Wachstum der deutschen Wirtschaft wird sich im Frühjahr 2017 wohl fortsetzen", hieß es in ihremjüngsten Monatsbericht. Die rege Nachfrage aus dem In- und Ausland sollte die Industrie stützen. Begünstigt durch die Lohn- und die Arbeitsmarktentwicklung sollte auch die "stabile Konsumkonjunktur" fortbestehen./jkr/he

