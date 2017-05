Noch zwei Jahre, dann könnte Coloplast in den europäischen Dividenden-Olymp aufsteigen. Aktuell kommen die Dänen jedenfalls schon auf 23 Anhebungen in Folge - und bevor ein solcher Track Record nicht fortgeführt wird, muss schon einiges passieren. DividendenAdel ist der Hersteller von Pflastern, Inkontinenzmatten sowie allerlei anderen Wund- und Heilprodukten allerdings nicht. Dafür ist die Ausschüttungsquote viel zu hoch: Nicht einmal auf Basis der adjustierten Gewinne liegt der Payout im Zielkorridor (25-75%). Hinter der Dividenden-Dynamik, die in den letzten Jahren bei über 20% p.a. lag, steht für die Zukunft also ein dickes Fragezeichen. Ob 2,7% Rendite eine durchaus akzeptable Prämie für das damit verbundene Risiko sind,...

