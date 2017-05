Bern - Die Diskussionen um die Revision des veralteten TARMED-Ärztetarifs befinden sich in einer Sackgasse. Der geplante staatliche Eingriff wird weitherum kritisiert - auch vom Spitalverband H+. Dieser hat am Montag stattdessen ein neues Finanzierungsmodell präsentiert.

An der Jahresmedienkonferenz in Bern wagten Vertreter der Schweizer Spitäler einen neuen Versuch, die verfahrene Situation zu lösen. Ein erster Vorschlag für einen komplett überarbeiteten ambulanten Tarif im vergangenen November war vom Bundesrat nicht erhört worden.

Im Gegenteil: Die Regierung leitete vor zwei Monaten einen Eingriff in die TARMED-Struktur ein - mit Mindereinnahmen für die Leistungserbringer in Höhe von 700 Mio CHF. Gleichzeitig fordern einige Kantone und der Bund, dass die Spitäler und Kliniken ihre Behandlungen so weit wie möglich ambulant statt stationär durchführen.

Keine nachhaltige Lösung

In der Vernehmlassung, die noch bis Ende Juni dauert, fallen diese Vorschläge bei verschiedenen Akteuren der Gesundheitsbranche durch. Der Spitalverband kritisiert vor allem, dass das jährliche Defizit im ambulanten Bereich vergrössert würde - von heute 600 Mio CHF auf bis zu einer Milliarde.

"Wir fordern, dass die Spitäler und Kliniken die ambulanten Leistungen kostendeckend erbringen können", sagte die Waadtländer FDP-Nationalrätin Isabelle Moret, welche den Verband H+ präsidiert. Das sei mit dem heutigen TARMED in vielen Bereichen unmöglich und werde durch den Tarifeingriff weiter erschwert.

Einseitige Eingriffe hälfen nicht, die Tarifpartnerschaft zwischen Versicherern, Kantonen, Ärzten und Spitälern wiederzubeleben. Die seit über zehn Jahre dauernde Blockadesituation verunmöglichte eine Gesamtrevision des TARMED durch alle Tarifpartner.

Pauschalen einführen

Kritisch sei der vorgesehene Eingriff besonders in der Notfall-, Alters- und Kindermedizin sowie in der Psychiatrie, sagte Bernhard Wegmüller, Direktor des Spitalverbands. "Wegen der vorgesehenen zeitlichen ...

