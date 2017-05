ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Tendenz ist der Aktienmarkt in der Schweiz in die Woche gestartet. Neben den leicht positiven Vorgaben von der Wall Street stützten starke Kursgewinne bei Einzelwerten, voran bei Lafargeholcim. Im späten Geschäft gab überdies der Franken gegen den Euro deutlich ab, was als positives Signal für die Schweizer Exportunternehmen zu werten ist. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.085 Punkte. Mit dem Anstieg hat sich der Index wieder stärker von der 9.000er-Marke nach oben abgesetzt, die er erst am Freitag zurückerobert hatte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 57,85 (zuvor: 62,09) Millionen Aktien.

Kräftige Aufschläge in der Aktie von Lafargeholcim stützten den Gesamtmarkt. Die Papiere verteuerten sich um 6,3 Prozent, nachdem Jan Jenisch ab Oktober dieses Jahres das Unternehmen leiten wird. "Jenisch ist ein bewährter Manager, der auch die mit dem Bausektor vertraut ist", hieß es von den Analysten von Bryan Garnier. Seit 1997 hatte er verschiedene Positionen bei Sika inne, seit 2012 war er CEO des Unternehmens. Die Sika-Aktie fiel im Gegenzug um 4 Prozent.

Außerhalb des SMI stieg die Clariant-Aktie um 3,4 Prozent, nachdem sie im Tageshoch um 9,7 Prozent nach oben gesprungen war. Die Schweizer wollen sich mit dem amerikanischen Rivalen Huntsman zusammenschließen. Das neue Unternehmen soll unter dem Namen Huntsmanclariant firmieren und hätte einen Unternehmenswert von rund 20 Milliarden US-Dollar. "Die Fusions-Party im Chemiesektor geht in eine neue Runde", sagte ein Händler.

Einen Beitrag zu dem festen Gesamtmarkt lieferten auch die Indexschwergewichte. Nestle stiegen um 1,3 Prozent, Novartis um 0,8 Prozent.

May 22, 2017

