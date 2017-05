NEW YORK (Dow Jones)--Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA gehen nicht von einer stärkeren Dynamik des US-Wachstum im nächsten halben Jahr aus. Wie das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick mitteilt, beurteilen die befragten Unternehmen ihre Geschäftsaussichten für die zweite Jahreshälfte 2017 genauso wie oder pessimistischer als zuvor.

Für das verarbeitende Gewerbe wird bis Ende 2017 ein Umsatzwachstum von 4,4 Prozent vorausgesagt. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zur Prognose vom Herbst, als noch ein Umsatzplus von 4,6 Prozent erwartet worden war. Für das Dienstleistungsgewerbe sagt das ISM ein Umsatzplus von 4,1 Prozent voraus, ebenso wie bei der Herbstprognose.

May 22, 2017 11:46 ET (15:46 GMT)

