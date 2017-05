Österreichs Bundeskanzler Christian Kern warnt Medien und Politik vor einer gnadenlosen Gefallsucht. Das hat durchaus Ironie - ist der Regierungschef doch selbst Teil der von ihm angeprangerten Spirale des Populismus.

Einen eleganteren Rahmen für den Start in die Woche hätte sich Österreichs Bundeskanzler Christian Kern nicht wählen können. Umgeben von der opulenten Pracht des Wiener Rathauses eröffnete der sozialdemokratische Regierungschef den European Newspaper Congress. Der Redner war vom Verleger Johann Oberauer ("Kress") nicht nur angesichts seines Amtes ausgewählt worden. Denn Kern hat Kommunikationswissenschaften studiert und war früherer als Wirtschaftsjournalist tätig. Der 51-Jährige weiß daher beim Thema "Im selben Boot? Politik und Medien im Zeitalter von Fake-News und Populismus" worüber er spricht.

Im Gegensatz zu manch anderen Redner des Mediengipfels machte sich der Regierungschef tatsächlich tiefere Gedanken über die "wechselseitige Konditionierung" von Medien und Politik. Seine ernüchternde These: "Politik und Medien bedienen eine Spirale des Populismus." Durch die Digitalisierung wird diese Spirale immer weiter gedreht. So weit, dass Politiker und Medien die tatsächliche Wirklichkeit ignorieren. Kern diagnostizierte den Algorithmus als "neuen Gott der Quote". Information entpuppe sich als Ware, die mit Klicks bezahlt werde.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...