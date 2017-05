Was sagen Ökonomen zu den heute von der SPD präsentierten wirtschaftspolitischen Vorschlägen? Die WirtschaftsWoche hat nachgefragt.

Die SPD hat die ersten Eckpunkte ihres Wahlprogramms vorgestellt und setzt dabei unter dem Motto "Zeit für mehr Gerechtigkeit" unter anderem auf die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Die will die SPD nicht nur durch Steuersenkungen erreichen, sondern auch durch Gebührenentlastungen bei der Bildung und den Sozialversicherungen. In der Ökonomenzunft stoßen die SPD-Vorschläge in ersten Reaktionen auf wenig Begeisterung.

"Sozialversicherungsbeiträge statt Steuern zu senken bedeutet: Selbständige und Beamte werden von der Entlastung ausgeschlossen", kritisiert Clemens Fuest, Präsident des Münchner ifo Instituts, der insgesamt "erhebliche Überlappungen mit den Ankündigungen der Union" sieht. Für problematisch hält der Ökonom auch die von der SPD geforderte Gebührenfreiheit für Kitas. Dies entlaste "Besserverdienende mehr als Menschen mit niedrigen Einkommen. Außerdem fehlt das Geld dann für Investitionen in Bildung und müsste durch Steuergelder ersetzt werden", so ...

